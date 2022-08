Skånska hushåll kan få billigare el i nytt större elprisområde

Elräkningarna i Skåne kan dämpas med nya gränser för Sveriges elprisområden. Enligt ett förslag som läggs fram inom kort bör den södra halvan av Sverige slås ihop till ett större elprisområde. Samtidigt blir Storstockholm ett eget prisområde.

Den nybyggda omriktarstationen i skånska Lyby har blivit en symbol för den effektbrist som tidvis fortfarande råder i Skåne. Foto: Johan Nilsson/TT

Det statliga affärsverket Svenska kraftnät har delat upp Sverige i fyra elprisområden. Under senare år har uppdelningen satts i fråga sedan elkunder i elprisområde SE4 (Skåne, Blekinge samt delar av Halland och Småland) fått betydligt högre elräkningar än elkunder i Norrland (SE1 och SE2).

Nu är en förändring på gång. Om några dagar lägger EU:s regleringsmyndighet Acer (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) fram ett förslag om nya gränser för Sveriges fyra elprisområden.

Enligt Acer bör SE3 och SE4 slås ihop till ett gemensamt elprisområde. På så sätt väntas elprisskillnaderna mellan sydligaste och nordligaste Sverige minska. Även norrländska elpriskunder får i så fall känna av en påverkan från kontinentala elpriser.

Men Acer vill att Sverige fortsatt består av fyra elprisområden genom att ett nytt område skapas kring Stockholm – antingen kring Storstockholm eller ett vidare område kring Mälardalen.

– På så sätt skapas det gränssnitt mellan elprisområdena där det finns flaskhalsar i elöverföringen, dels mellan SE2 och SE3, dels i det öst-västliga elflödet inom SE3 i östra Mälardalen, säger Niclas Damsgaard, chefsstrateg på Svenska kraftnät.

Det tar dock lång tid att förverkliga förslaget. Det krävs först en remissrunda och ett beslut på svensk nationell nivå. Därefter ska Sveriges grannländer godkänna en ny indelning.

Först i slutet av 2025 kan nya prisområden bli verklighet.

Syftet med elprisområden är att skapa effektiva elflöden från produktion till förbrukning. Varje gång elektriciteten strömmar från ett elprisområde till ett annat tar Svenska kraftnät ut en kapacitetsavgift – eller flaskhalsintäkt som det allt oftare kallas.

Det rör sig om näst intill astronomiska belopp. Om elpriset är 1 krona högre i SE3 än i SE2 får Svenska kraftnät varje timme in en miljon kronor i flaskhalsintäkter.

Sedan prisskillnaderna mellan Skåne och Norrbotten ökat har även intäkterna ökat. Svenska kraftnät har blivit som en svensk variant av Joakim von Anka med ett stort underutnyttjat kassavalv.

• Svenska kraftnät fick 2020 in 10 miljarder kronor i flaskhalsintäkter.

• Under 2021 dubblades intäkterna till 26,5 miljarder kronor.

• Under årets första sex månader blev flaskhalsintäkterna 30 miljarder kronor.

Innan året är slut kan Svenska kraftnät ha samlat på sig uppemot 100 miljarder kronor. Det statliga affärsverket har därmed en kassa som är så stor att man saknar teoretisk möjlighet att sätta sprätt på pengarna.

– Vi vill egentligen inte ha de här pengarna. Vi har investeringsplaner på över 100 miljarder kronor för att öka vår överföringskapacitet, men de planerna sträcker sig över mer än tio år. Under tiden kommer nya pengar att strömma in, säger Niclas Damsgaard.

Svenska kraftnät behöver inte förstärka sin kassa med nya pengar vid sidan om flaskhalsintäkterna. Därför har man infört nolltariff för sina storkunder, elbolagen, under resten av 2022. Det sänker elbolagens kostnader men påverkar inte elräkningarna för enskilda hushåll i någon högre grad.

Svenska kraftnät har stora problem att bygga ut stamnätet – trots att finansieringen är löst. Utbyggnaden av Sydvästlänken från Mellansverige till skånska Hurva blev flera år försenad. Nu kan den nya länken inte användas fullt ut på grund av överföringsproblem mellan västra och östra Svealand.

Även utbyggnaden av nya kraftledningar mellan SE2 och SE3 är försenad, liksom utbyggnaden inom SE4 i sydöstra Småland. Det tar lång tid med planering, tillstånd, överklaganden och överprövningar.

Samtidigt går det snabbt att bygga nya ledningar till utlandet. På så sätt riskerar svenska elpriser att påverkas mer av elexporten och mindre av en effektiv inhemsk eldistribution.

– Det kan skapa obalanser, men just nu planerar vi bara en ny utlandsförbindelse, Hansa Power Bridge från Skåne till Tyskland, säger Niclas Damsgaard.